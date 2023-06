30-jähriger Metelener schwer verletzt

Ein 30 Jahre alter Metelener ist am frühen Freitagmorgen auf dem Langenhorster Damm mit seinem Auto verunglückt. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Schwer verletzt wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein 30-jähriger Autofahrer. Er war gegen 3 Uhr mit seinem Wagen auf dem Langenhorster Damm in Fahrtrichtung Metelen unterwegs. Laut Polizeibericht verlor der Metelener die Kontrolle über sein Auto. Etwa in Höhe der Hausnummer Naendorf 14 kam er von der Fahrbahn ab. Der Wagen, ein blauer Ford Fiesta, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei weiter berichtet, stand der Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab knapp zwei Promille. Später wurde eine Blutprobe entnommen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.