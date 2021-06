Acht Würfe auf einen Streich

Das Baufeld ist schon zu erkennen. 53 Appartements werden dort entstehen. In 18 Monaten sollen sie fertig ein. Wo genau? Am Kattenkolk,also im Ortskern. Der erste Spatenstich ist erfolgt. Am Freitag. Punkt 12 Uhr. Bei gefühlten 30 Grad im Schatten.

Bei gefühlt 30 Grad im Schatten eine rote Schüppe in die Luft zu hieven und ordentlich mit Sand und Erde zu schmeißen – kein leichtes Unterfangen. Michael Heilen, Geschäftsführer der La Vida Projekt GmbH, zog denn auch sofort nach dem offiziellen Wurf erst einmal sein Jackett aus. Wann geschehen? Am Freitag, Punkt 12 Uhr. Zum berühmten „Ersten Spatentisch“ trafen sich künftige Betreiber, Investor und Eigentümer, andere Menschen vom Fach und Bürgermeister Gregor Krabbe am Baufeld im Kattenkolk.

Hinter dem symbolischen Erdhaufen für den Ersten Spatentisch ist das Baufeld schon deutlich zu erkennen: Am Kattenkolk wird das neue „Seniorenzentrum an den Wallgärten“ mit 53 Einzelzimmern gebaut. In der nächsten Woche, verriet La-Vida-Geschäftsführer Heinz-Gerd Feseker, werden die Bauarbeiten richtig beginnen.

53 Einzelzimmer

Bauträger ist die La Vida Projekt GmbH. Sitz: Ochtrup. Sicher ist auch: Die Volksbank Ochtrup-Laer wird alleiniger Eigentümer der Anlage. Die Senioreneinrichtung wird auf der Basis eines Hausgemeinschaftskonzepts geplant. Die Bewohnerzimmer haben jeweils eigene Badezimmer. „Die großzügigen Aufenthaltsräume mit Wohnküche und teils Zugang zu einer Terrasse beziehungsweise zu einem Balkon sind das Herzstück der Einrichtung und ein Ort der Begegnung“, erläuterte Pascal Poll, für die Vertriebs-Organisation bei La Vida Projekt verantwortlich.

Mieten nicht kaufen

In Metelen ist die Firma La Vida Projekt bereits bekannt. Vor zehn Jahren baute sie die Anlage „Metelener Heide“ an der Wettringener Straße. Die Appartements können gemietet werden. Die Vermietung übernimmt allerdings nicht die Volksbank als Eigentümer, sondern La Vida.

Betrieben wird das neue Seniorenzentrum von der Firma La Vida Pflegepartner GmbH aus Ochtrup. „Die Pflegephilosophie stützt sich auf die Idee von einem Gefühl von Zuhause und Normalität für die Bewohner. Das beinhalt die Möglichkeit eines selbstbestimmten und beschützten Lebens, das das Bedürfnis nach Vertrautheit, Privatheit und Intimität ebenso berücksichtigt wie das Bedürfnis nach Kontakt, Nähe und Rückzug“, erläuterte Daniel Diehl, Geschäftsführer von La Vida Pflegepartner. „Welche Versorgungsform für den Einzelnen letztendlich die Richtige sein kann, das ist immer eine individuelle Entscheidung. Jedoch ist ein Leben in Gemeinsamkeit lebenswerter als in Einsamkeit“, ist Diehl überzeugt. Das Motto sei: „Lieber stationär gemeinsam, als ambulant einsam.“

Lieber stationär gemeinsam, als ambulant einsam.

Für das „Seniorenzentrum an den Wallgärten“, war am Freitag zu hören, habe sich schnell ein Käufer aus der Region gefunden: die Volksbank Ochtrup-Laer eben. „Angesichts des andauernden Niedrigzinsumfeldes müssen wir unser Geschäftsmodell erweitern und neue Ertragsquellen erschließen. Das La-Vida-Konzept an diesem Standort bietet uns die Möglichkeit, zinsunabhängige Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig die Region zu stärken“, so Burkhard Kajüter, Vorstand der Volksbank. Michael Heilen, Geschäftsführer La Vida Projekt, ergänzte: „Wir sind ebenfalls froh, einen Käufer gefunden zu haben, für den der Erwerb mehr als eine Investition darstellt. In den Gesprächen haben wir gemerkt, dass sowohl uns als auch der Volksbank die Region am Herzen liegt. Aus diesem Grund freuen wir uns über diese starke Partnerschaft.“

Bauzeit: 18 Monate

„Wir rechnen mit einer Bauzeit von circa 18 Monaten“, sagte Heinz-Gerd Feseker, der auch als leitender Architekt im Bau-Boot sitzt.

Und nicht zuletzt freute sich am Freitagmittag Bürgermeister Gregor Krabbe, der natürlich mit dem Fahrrad zum Termin kam: über neuen Wohnraum mitten im Ort und auch neue Arbeitsplätze in Metelen.