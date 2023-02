Alte Klappe gibt sich störrisch

Auf den Zentimeter genau passen muss das provisorische Stauwehr, das für die Sanierungsarbeiten am Mühlenwehr aufgebaut wird. Seit Beginn dieser Woche laufen dafür die Arbeiten. Spezialisten eines ostwestfälischen Unternehmens erledigen den kompletten Auftrag. Bis die neue Stauklappe eingebaut werden kann, werden aber noch ein, zwei Wochen ins Land ziehen.

Die Mitarbeiter der Wasserbau-Spezialisten Maier haben die alte Stauklappe ausgebaut. Jetzt schwebt sie am Haken des Autokrans über die Mühle hinweg zu Abtransport auf den Platz vor dem Sägewerk.

Bitterkalt ist es an diesem Februarmorgen an der Vechte. Die vier Männer tragen dicke Jacken, zwei von ihnen sogar Neoprenanzüge. Das Duo hat den körperlich anstrengendsten Job auf Metelens aktuell interessantester Baustelle – der Wehr-Sanierung an der Mühle. Die beiden Männer stehen bis zu den Knöcheln im Vechtewasser, das zwar immerhin noch ein paar Grad wärmer ist als die Luft, das aber dennoch für einen bibberkalten Arbeitsplatz sorgt.