Am Fest muss sie noch durchhalten

Metelen

Sie hat gut drei Jahrzehnte auf dem Buckel, die Kirchenheizung in der Pfarrkirche Ss. Cornelius und Cyprianus. Höchste Zeit also für eine neue Anlage. Die katholische Pfarrgemeinde und das Bistum Münster bezahlen den neuen Kessel, der bereits im Kellergeschoss der Sakristei steht. Eingebaut werden konnte das neue Aggregat bislang nicht – es fehlt an einem Bauteil. Bis dahin muss die Altanlage durchhalten.

Von Dieter Huge sive Huwe