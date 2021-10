Auch in besonders geschützten Bereichen errichtet Amprion Strommasten, wie hier am Brinckwirths-Erbe-Weg. Bis zum Februar 2022 will der Netzbetreiber in der Metelener Heide Bäume unterhalb der Trasse der neuen Höchstspannungsleitung fällen lassen.

Foto: Dieter Huge sive Huwe