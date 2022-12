Ansgar Stening gibt Mandat ab

Nach 21 Jahren im Rat der Gemeinde Metelen hat Ansgar Stening sein Mandat zum Jahreswechsel niedergelegt. Der UWG-Politiker teilte diesen Entschluss am Ende der jüngsten Ratssitzung mit.

Durch die immer weiter ansteigende Einbindung aufgrund seiner leitenden Funktion bei der Berufsfeuerwehr in Gelsenkirchen sei die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und intensiven politischem Ehrenamt leider nicht mehr gegeben“, heißt es in einer Stellungnahme Stenings und: „Ich bedauere den Schritt zutiefst, insbesondere, weil ich die politischen Entscheidungen in Metelen über so eine lange Zeit mitgestalten durfte. Es hat mir in all den Jahren sehr viel Spaß gemacht, für die unabhängige Sache einzustehen, wenngleich es auch manchmal nicht der leichteste Weg war.“

Wahlliste

In einer ersten Reaktion dankte Bürgermeister Gregor Krabbe Stening, den er als Urgestein bezeichnete, für dessen Arbeit in der Bürgervertretung.

Nachfolger Stenings ist entsprechend der Wahlliste Henk van Aalderen. Dieser ist auch Geschäftsführer der Kreis-UWG.