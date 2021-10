Ansprechpartner für alle Metelener

Seit dem 1. September versieht Dirk Pieske als neuer Bezirksbeamter in der Gemeinde Metelen seinen Dienst. Der 53-jährige Beamte war zuvor auf der Polizeiwache in Steinfurt tätig und schaut ab sofort in Metelen nach dem Rechten. Zudem möchte Pieske als Ansprechpartner wirken und den Bürgern vor Ort auch in schwierigen Situationen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Dirk Pieske freut sich auf Metelen und seine Bürger. Der neue Bezirksbeamte ist seit dem 1. September im Dienst und während der Öffnungszeiten in seinem Büro am Sendplatz anzutreffen.

Gesehen hat der Mann in seinem Beruf schon eine ganze Menge – seit dem 1. September geht es Dirk Pieske nun darum, Metelen und die Menschen in der Gemeinde besser kennenzulernen. Der 53-Jährige ist Nachfolger von Christian Gieczinka und steht den Bürgern vor Ort als neuer Bezirksdienstbeamter mit Rat und Tat zur Seite.

Seit 1985 versieht Pieske seinen Dienst als Polizeibeamter und hat schon einige Stationen in seiner beruflichen Laufbahn erlebt – unter anderem in Borg bei Lüdinghausen, der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn, Münster, Greven und zuletzt Steinfurt. Nun hält der sportlich wirkende Burgsteinfurter in Metelen engen Kontakt zu den Menschen und wirkt als kompetenter Ansprechpartner auch in schwierigen Situationen. „Ich habe einen engen Kontakt zu meinen alten Kollegen oder auch den Mitarbeitern des Ordnungsamtes. Das sind kurze Wege hier in Metelen. Dieses Netzwerk gilt es im Sinne der Metelener zu nutzen“, erklärt Pieske, der in seiner Freizeit gerne wandert oder mit dem Rad unterwegs ist. Und so kommt es auch nicht von ungefähr, dass der 53-Jährige auch vor Ort oft zu Fuß oder mit dem Rad anzutreffen ist, um nach dem Rechten zu schauen. Das dürfte übrigens besonders für die Wege zur Schule gelten, die Dirk Pieske im Auge behalten möchte.

Metelen empfindet er als recht beschaulich und lebenswert, aber auch nicht als zu ruhig. „Heute habe ich noch eine Anzeige wegen Einbruchs aufgenommen. Auch hier gilt es, Augen und Ohren offen zu halten. Langweilig wird mir also nicht“, lächelt Dirk Pieske, der auch am kommenden Wochenende im Rahmen des Fettmarktes im Einsatz sein dürfte. Eine gute Gelegenheit also, der neuen Bezirksbeamten vielleicht einmal persönlich kennenzulernen.