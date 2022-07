Ärger mit dem alten „Lappen“

Alte „Lappen“ sorgen auch in der Gemeinde Metelen für Hektik. Doch die ist unnötig – nur eine begrenzte Zahl an Führerscheinbesitzern sollte jetzt handeln.

Die Mitarbeiter der Gemeinde Metelen geraten aktuell ziemlich ins Schwitzen – was in allererster Linie natürlich mit dem derzeitigen Sommerhoch und den damit einhergehenden Temperaturen zusammenhängen dürfte. Quasi obendrauf kommt jedoch eine mittlere Antragsflut, die Ordnungsamts-Chefin Simone Frahling und ihre Kollegen zusätzlich belastet – und das ausgerechnet in der Urlaubszeit. „Wir erhalten in letzter Zeit vermehrt Anfragen und Anträge, die sich mit dem Umschreiben alter Führerscheine befassen. Die Hektik, die damit einhergeht, ist jedoch in den meisten Fällen überflüssig“, sorgt der graue oder rosa „Lappen“ – wie er im Volksmund genannt wird – doch für unnötigen Wirbel im Metelener Rathaus.