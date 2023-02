Auf kameradschaftliche Hilfe bauen

Der Stallbrand in Naendorf am Freitag der Vorwoche forderte die Metelener Feuerwehr mit ihren sämtlichen Einsatzkräften. Unterstützung bekam sie dabei von Kameraden aus vier Orten. Eine Bilanz des Einsatzes zeigt, dass die Zusammenarbeit – auch über die Kreisgrenze hinweg – hervorragend klappte. Besondere Fähigkeiten der Nachbarwehren waren wertvoll für die Bekämpfung des Brandes.

Stallbrand in Naendorf zeigt: Feuerwehr kann sich auf Unterstützung verlassen

Als am Freitagmittag der Vorwoche die Metelener Wehr alarmiert wurde, ahnten die Einsatzkräfte noch nicht, welches Szenario sie auf dem Bauernhof in Naendorf erwartete. Doch schon bei der Anfahrt wurde Feuerwehrleiter Manfred Krude klar, dass die Frauen und Männer der örtlichen Wehr wohl Unterstützung brauchen würden: „Die starke Rauchentwicklung ließ erahnen, dass wir die Drehleiter brauchen würden.“ Doch dabei sollte es nicht bleiben. Kameraden aus Ochtrup, Schöppingen, Horstmar und Wettringen rückten im Laufe des Einsatzes an, um zu helfen – mit speziellem Gerät und Fähigkeiten.