Automatisierung ist die Zukunft

Ein Blick in die neue Halle: Die Kabinen für die beiden Abkant-Roboter befinden sich noch in der Montage. Sie bilden zusammen mit dem dahinter aufgestellten Hochregallager und dem sich anschließenden Laserschweiß-Automaten eine Einheit zur automatischen Produktion von Stahlbauteilen.Trotz Automatisierung sind Mitarbeiter wichtig bei den Arbeitsabläufen im Unternehmen. Hier bereiten sie gerade vor dem Hochregallager einen Arbeitstisch für die automatische Laserschneideanlage vor.Eine eigene Lackiererei wurde nun ebenfalls in der neuen Halle aufgestellt. Neben manuellen Arbeiten kann hier auch vollautomatisch lackiert werden.Manuelle Arbeitsplätze ergänzen die vollautomatisch arbeitenden Maschinen. Hier bearbeitet eine Schweißerin ein großes Bauteil.

Foto: Dieter Huge sive Huwe