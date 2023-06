B 70: Radlerin kollidiert mit Reh

In der Nacht zum Mittwoch kollidierte eine Radfahrerin aus Metelen auf dem Radweg an der Bundesstraße 70 mit einem Reh. Die 57-Jährige wurde schwer verletzt

Schwere Verletzungen trug eine Metelenerin in Folge eines Wildunfalls davon. Die 57-Jährige war nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit dem Fahrrad auf dem Radweg an der Bundesstraße 70 unterwegs. Sie fuhr von Wettringen aus in Richtung Metelen. Gegen 2.20 Uhr radelte sie in Höhe des Seller Sees, als sie mit einem Reh kollidierte.