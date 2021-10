Bauhof wird ganz warm eingepackt

Metelen

Der arg in die Jahre gekommene Gemeindebauhof wird nach jahrelanger Vorplanung saniert. In dieser Woche wurde damit begonnen, die Unterkonstruktion für die Fassadenelemente anzubringen. Als Nächstes ist dann eine komplett neue Dacheindeckung an der Reihe. Auch diese erfolgt mit sogenannten Sandwichplatten. Im Innern werden überdies Wände gezogen und eine moderne Heizung eingebaut.

Von Dieter Huge sive Huwe