Beschwingter Tag an der Mühle

Zwei Jahre lang musste es still bleiben auf dem Platz an Plagemanns Mühle. Jetzt waren sie auf Einladung des BOM-Fördervereins wieder da, die „Jay Jay´s Border Jazzmen“. Das Sextett aus den Niederlanden hat unter den Maiausflüglern längst ein Stammpublikum.

Anderen Menschen eine Freude zu machen, lautete das Vorhaben des Fördervereins des Blasorchesters Metelen am 1. Mai. Und das ist ihm am Sonntag mit dem beliebten Jazzfrühschoppen an Plagemanns Mühle bestens gelungen. Viele Musikbegeisterte aus Metelen und eine beachtliche Menge Ausflügler zu Fuß und mit dem Fahrrad genossen bei freundlichem Wetter die kulinarische Versorgung mit Essen und Trinken. Hinzu kam der Ohrenschmaus durch die „Jay Jay´s Border Jazzmen“ aus Doetinchem in den benachbarten Niederlanden, die schon seit 15 Jahren für den musikalischen Teil der Veranstaltung sorgen.