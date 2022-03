Bevölkerungsschutz rückt in Fokus

Die fünf Standorte der Sirenen in Metelen überlappen sich mit ihren Einzugsbereichen. So ist es möglich, den gesamten Ortskern und auch Teile der Bauerschaften mit Warnsignalen abzudecken.Moderne Sirenenanlagen wie die an der Sporthalle Ochtruper Straße (Foto l.) sind leistungsfähiger als die herkömmlichen „Heulpilze“, wie sie etwa am Mersch zu finden sind.

Foto: Martin FahlbuschMartin Fahlbusch