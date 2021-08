Bündnis lädt zur ein letztes Mal zur Hochzeit ein

Ein Gastbitter-Duo war am Samstag in Metelen unterwegs. Thomas Eilermann und Christian Schulte luden zur Hochzeit von Juliane und Alexander Vaal aus Schapen ein und machten dabei Station im Haus von Familie Brüning.

Aus dem 43 Kilometer entfernten Schapen radelten am Samstag die beiden Gastbitter Thomas Eilermann und Christian Schulte an.

Aus dem 43 Kilometer entfernten Schapen radelten am Samstag die beiden Gastbitter Thomas Eilermann und Christian Schulte an – zumindest in der Theorie. Eigentlich haben sich die beiden Vertreter münsterländischer Tradition mit dem Auto bringen lassen, um dann vom Mühlenparkplatz aus die Gäste aus Metelen für die Hochzeit in Schapen einzuladen. Immerhin sind sie nach eigener Aussage bereits den vierten Tag in Folge unterwegs und langsam aber sicher tun ihnen die Knochen weh.