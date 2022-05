Dankeschön und Symbol der Hoffnung

Metelen

Krebskranken Kindern zu helfen war die Motivation für die zwölfjährige Elisa-Maria Diesen, ihr langes Haar zu verkaufen. Gemeinsam mit ihrer Mutter Gu­drun beteiligte sie sich an der Aktion einer Zweithaar-Manufaktur. Hintergrund ist, dass die junge Metelenerin selber als Kind an einer akuten Leukämie erkrankte und über eine lange Zeit in der Uniklinik Münster mit fordernden Therapien behandelt wurde.

Von Irmgard Tappe