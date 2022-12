Saskia Brink freut sich riesig über den neuen Kicker im Timeout. „Der hat einklappbare Beine und wir können ihn, wenn er mal im Weg ist, einfach an die Wand stellen“, führt die Leiterin des vom Jugend- und Familiendienst Rheine (JFD) betriebenen Jugendzentrums in Metelen die Vorzüge der Neuanschaffung aus. „Wir haben hier nur zwei Räume für die Kinder und Jugendlichen, die können wir jetzt viel flexibler nutzen.“ Aber der neue Kicker ist nur der Anfang, die Sozialarbeiterin hat für die offene Jugendarbeit in der Vechtegemeinde noch einiges im Köcher.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert