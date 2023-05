Deutliches Bekenntnis zum Standort Metelen

Heinrich Dropmann, Leiter des Wheelabrator-Zentrums für Produktinnovation in Metelen, zeigte sich in seinen Worten zur Begrüßung der Gäste sehr zufrieden mit dem neuen Standort. Das alte Gebäude war in die Jahre gekommen, entsprach nicht mehr dem Stand der Technik, wies deutliche Defizite in der energetischen Ausstattung auf. Hinzu kam, dass die Produktion nach Tschechien verlagert worden war und Metelen als Innovations- und Technologiestandort in den Fokus rückte. Vor vier Jahren begann daher die Planungsphase, im vergangenen Winter war der Umzug ins Peddenfeld.

