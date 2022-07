Die Angel und das Einmachglas

Ferienspaß: Mühlen-Zehnkampf am 27. Juli

Der Heimatverein mit seinen Boulesportlern organisiert einen ganz besonderen Zehnkampf. Er richtet sich an Metelener Kinder im Grundschulalter.

Roland Stippel kann wenig aus der Ruhe bringen. Der Rentner aus Metelen bleibt ganz entspannt, auch wenn die Zahlen aktuell (noch) nicht für ihn und den Heimatverein sprechen. Nicht einmal zehn Teilnehmer haben sich bis zum heutigen Tag für den ersten Mühlen-Zehnkampf für Kinder im Grundschulalter am 27. Juli (Mittwoch) am Metelener Mühlenmuseum angemeldet. „Aber“, so Stippel, „das wird schon noch. Wir bleiben da ganz locker.“