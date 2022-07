„Die Dinge finden mich einfach“

Metelen

Thorsten Majewski hat viel Fantasie – und handwerkliches Geschick. So entstehen aus Alltagsgegenständen oder gerne auch Schrott Skulpturen und andere Kunstgegenstände, die der Metelener auch im Rahmen der Kirmes ausstellen wird. Majewski engagiert sich unter anderem in der heimischen Kulturszene und bastelt zusammen mit jungen Metelenern an seinen Nanos.

Von Martin Weßeling