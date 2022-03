Die Schützen lassen’s wieder krachen

So schön jubeln wie nach dem Königsschuss von Bürgerschützen-König Patrick Krude im Juni 2019 wollen die Schützinnen und Schützen des Ortes in der neuen Saison, auf die sie optimistisch blicken.

Die Friduwi-Frauen machen traditionell den Anfang und danach folgt Schützenfest auf Schützenfest, ergänzt durch große Feiern im Sommer. Metelens Schützinnen und Schützen sind froh, endlich wieder feiern zu können. Und sie gehen die Sache ganz optimistisch an, setzen darauf, dass die letzten Corona-Restriktionen ihnen in diesem Jahr keinen weiteren Strich durch die Planungen machen werden.

Exakt um 13 Uhr soll am 7. Mai nach zwei Jahren Zwangspause wieder auf einen Holzvogel geschossen werden. Es ist der der Friduwi-Frauen. Die Damen werden an diesem ersten Mai-Samstag anlegen und ihre neue Königin ermitteln. Der Verein, der in diesem Jahr seit drei Jahrzehnten besteht, hat den Vogel bereits bestellt. Die Details zum Fest werden den Frauen während der Generalversammlung am 3. April (Sonntag) um 15 Uhr bei Pieper mitgeteilt. An dem Tag sollen außerdem die Rosen fürs Fest gemacht werden.

Wie die Friduwi-Frauen schießen auch die Allgemeinen Bürgerschützen im Schützenwald ihren König aus. Gesucht wird am Pfingstwochenende, dem traditionellen Festtermin, der Nachfolger von Patrick Krude, der 2019 den Vogel von der Stange schoss und seitdem mit seiner Königin Lina von Goer eine ungewöhnlich lange Regentschaft innehat. Bürgerschützen-Vorsitzender Daniel Grave ist sich sicher: „Alle freuen sich auf das Fest.“ Er macht auf die Generalversammlung am 23. April (Samstag) bei Pieper aufmerksam. An diesem Samstag nach Ostern werden alle Einzelheiten des Festes vorgestellt – inklusive des Hütebastelns für den Schützennachwuchs am 28. Mai (Samstag).

Bereits am Wochenende vorher, nämlich vom 21. bis 23. Mai, treten die Aktiven der Samberger Schützengilde an die Vogelstange. Der Traditionsverein mit Gründungsjahr 1655 sucht einen Nachfolger für Markus Hermeling, der 2018 den Vogel abschoss. Austragungsort des Wettbewerbs um die Regentschaft ist die Vogelstange des Vereins in der Wiese am Walkenmühlenweg.

Die Schützenbruderschaft Fabianus & Sebastianus pausiert mit Blick auf das eigene Schützenfest in diesem Jahr. Statt dessen organisiert sie am letzten Wochenende im Juni zum zweiten Mal ein Cliquen-Schützenfest, an das sich das Sommerfest der Fabianen anschließen wird. Gefeiert wird an Plagemanns Mühle.

Und die Naendorfer Schützen? Sie haben sich am Wochenende ebenfalls eingebracht in die Sanierung des Platzes im Schützenwald, pausieren aber in diesem Jahr. „Wir feiern traditionell in den ungeraden Jahren“, erläuterte Heinz Vinkelau auf Anfrage dieser Zeitung. Das Sommerfest des Vereins solle daher in diesem Jahr größer ausfallen. Es wird vom 19. bis 21. August geplant – auf einem der Höfe in der Bauerschaft.