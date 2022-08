Die zwei Brüder vom Schrottplatz

Sie haben eigentlich etwas ganz anderes gelernt, die Brüder Ali und Hassan El-Lahib. Doch in der Verwandtschaft gibt es einen Cousin, der mit Altmetallen handelte. Und genau in dieses Berufsfeld trieb es auch die beiden junge Männer aus Herten im Ruhrgebiet. Sie gründeten in Metelen vor zweieinhalb Jahren einen Schrottplatz und haben diesen Schritt bislang nicht bereut.

Mit großer Wucht saust der schwere Aufsatz am Ende des Bagger-Auslegers in den Container. Metall kreischt auf Metall, ohrenbetäubender Lärm erfüllt die Luft. Hier, an der Industriestraße 44, geht es in der Regel nicht sonderlich filigran zu. Hier wird Schrott gesammelt, Schrott sortiert und vor allem wiederverwertet.