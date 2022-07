Dringend benötigte Medikamente werden direkt vor Ort abgeliefert

Bilder des Grauens erreichten die Welt nach dem Abzug russischer Truppen aus Butscha nahe Kiew. In dieses zerstörte Gebiet will die Ukrainehilfe Metelen Medikamente bringen.

Peter Gerding und seine Familie sind ganz dicht dran an den Ereignissen in der Ukraine, an Leid und Zerstörung, die der Überfall der russischen Truppen über das Land gebracht haben. Gerdings Frau stammt aus der Ukraine, es gibt viele Bekannte und Verwandte in dem Ort.