Ein Drama für den ganzen Ort

Etliche Webstühle bereits abgebaut oder verschrottet, Löcher in den Sheddächern, durch die das Regenwasser in die Websäle tropft – die Fabrik an der Gronauer Straße bot schon kurze Zeit nach dem Aus einen trostlosen Anblick.Die alte Textilfabrik stand noch jahrelang leer. Erst 1981 wurden ihre Gebäude abgerissen und der Schornstein gesprengt.

Foto: Gemeindearchiv Metelen