Ein feucht-fröhlicher Streifzug

Komplett ausgebucht waren die drei historischen Kneipentouren, welche die Mitglieder der kfd-Theatergruppe mit interessierten Gästen unternahmen. Am Freitag- und Samstagabend sowie am Sonntag zur Frühschoppen-Zeit liefen die kostümierten Darsteller durch den Ort, um an den Schauplätzen historischer Gaststätten Fakten und Anekdoten zum Besten zu geben.

Genügend Flüssignahrung unterschiedlichster Art hatte die Theatergruppe der kfd während der Kneipentour mit an Bord ihres Handwagens. An den einzelnen Stationen der Tour wurden neben Anekdoten auch Die Teilnehmenden der Kneipentour amüsierten sich prächtig über die kleinen Sketche, die von den kostümierten Mitgliedern der Theatergruppe dargeboten wurden.

Wenn die Theatergruppe der Frauengemeinschaft zu einer „historischen Kneipentour“ einlädt, dann lockte das die Frauen und Männer gleichermaßen an. Das zeigte bereits am Freitagabend die Premiere eines außergewöhnlichen Streifzugs durch Metelens Kneipenlandschaft von anno dazumal. „27 Kneipen hat es hier einmal gegeben. Zu einer Zeit, als der Ort knappe 3000 Einwohner hatte“, berichteten Joachim Fontaine und Petra Weßling. Das Duo erzählte dem interessierten Publikum lauter nette Geschichten, die sich um die alten Kneipen und ihre Inhaber rankten. Sie garnierten die historischen Fakten mit herzerfrischenden Anekdoten.

Einige Akteurinnen der Theatergruppe servierten dazu humorvolle und pointenreiche Sketche. „Alle Kneipen können wir heute natürlich nicht ansteuern. Das würde den Rahmen sprengen. Deshalb haben wir einen Teil davon ausgewählt“, bemerkte Petra Weßling auf dem Weg vom Treffpunkt Plagemanns Mühle zur Altentagesstätte.

Dort war einst die Kneipe und Bäckerei von „Onkel Max“, der mit vollständigem Namen Max Bürger hieß. „Einige nannten ihn aber auch den heiligen Vater, weil er mal in Rom war“, wusste Petra Weßling. Onkel Max war Mitglied im Heimatverein und Kolpingbruder. Außerdem hat er 1947 die Kirchenglocken vom Hamburger Glockenfriedhof zurück geholt. Ach, es gab ja so viel zu berichten von

diesem Metelener Urgestein. Wie mögen da wohl die Thekengespräche abgelaufen sein? Einige Frauen der Theatergruppe demonstrierten das in einem humorvollen Sketch. Bevor es zur nächsten Kneipe ging, gab es für alle Kneipenbummler noch ein Schnäpschen und Schwarzbrot wie aus der Backstube von Onkel Max.

Vor dem Haus Kirchstraße 7 machte Joachim Fontaine seinen Zuhörenden Appetit auf ein Bier namens „Puparschknallbier“. Das soll in diesem Haus zur Kneipenzeit gebraut worden sein. Auch ein Geschäft mit Petroleumlampen war dem Gasthaus angeschlossen.

Durch eine schmale Gasse zogen die Kneipenbummler weiter zur Gaststätte Lampen-Pieper, wo für die Besuchergruppe frisch gezapftes Bier bereit stand. Lampen- Pieper ist das älteste noch erhaltenen Gasthaus Metelens, das früher mal „Zum Hirschen“ hieß. Ursprünglich hatte ein Gastwirt namens Lampen die Kneipe gebaut. Später heiratete sich ein Pieper dort ein. „Er war Rendant und richtete hier auch ein Steuerbüro ein“, erzählte Fontaine,

Während der weiteren Tour erfuhren die Teilnehmer auch etwas über den Postwirt Onkel Jupp und seinen braunen Dackel sowie von Tante Toni, der schlagfertigen Gastwirtin, die als 50-Jährige noch ihre Führerscheinprüfung wagte und den Fahrprüfer verblüffte. Tante Tonis Haus steht nicht mehr. Aber auf dem Grundstück reizte Ulla Lange­haneberg in ihrer Rolle als volltrunkener Gast die Lachmuskeln der Besucher.

Während des zweistündigen Bummels tauchten die Besucher ein in die Geschichte des Hauses Hülso-Herdering. Außerdem wurden Erinnerungen geweckt an die Tanzkurse und Kinoabende im ehemaligen Hotel Brink. Auch „Kurven-Karl“ lernten sie kennen. Er war Wirt einer typischen Kneipe für junge Leute, in der sogar Ehen gestiftet wurden.

Die Gaststätte Kock war die letzte Station dieses historischen Kneipenrundgangs, der alles andere als trocken über die Bühne ging. Und das lag nicht nur an den kredenzten Getränken wie Bier, Cocktail und Regina, sondern vor allen Dingen an der kurzweiligen und humorvollen Präsentation.

„Es ist wichtig, dass diese alten Storys weiter getragen werden“, nannte Heike Segeler, Sprecherin der KFD Theatergruppe, die Motivation zu dieser Historischen Kneipentour. Die Resonanz war so groß, dass die Theatergruppe sie aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl am Samstag und Sonntag wiederholte. Gespielt haben Steffi Laurenz, Ulla Langehaneberg, Andrea Ernsting, Beate Brüning, Linda Deitermann, Marianne Richter, Hildegard Westfal, Judith Teupe und Heike Segeler. Als Gäste- oder in diesem Fall „Kneipenführer“ waren Joachim Fontaine und Petra Weßling tätig