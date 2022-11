Ein hochsensibles Thema

Am zentralen Ablageort für Kerzen und Blumen auf dem Alten Friedhof wurden in den vergangenen Monaten auch etliche teure Grablaternen aufgestellt. Die Gemeinde überlegt nun, wie sie mit diesen in der Satzung ausdrücklich nicht erlaubten Trauerbekundungen umgehen soll.

In der Diskussion: Grablaternen am zentralen Ablageort auf dem Alten Friedhof.

Einerseits den Gefühle trauernder Menschen gerecht werden, andererseits den Charakter des neugestalteten Alten Friedhofs an der Ochtruper Straße wahren – vor diesem Dilemma stehen Metelens Kommunalpolitiker in diesen Tagen. Grund dafür sind massive Grablaternen, die mittlerweile in großer Zahl am zentralen Erinnerungsort aufgestellt werden. Und dies entspricht nicht dem Grundgedanken des pflegefreien Friedhofs.