Eine Viertelmillion für das Feuerwehrgerätehaus

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses an der Ochtruper Straße darf die Gemeinde Metelen jetzt 250 000 Euro an Landesmittel verplanen. Den entsprechenden Förderbescheid überreichte am Dienstagmittag Heimatministerin Ina Scharrenbach. Wehrleiter Manfred Krude stellte der Politikerin das Vorhaben vor.

Über einen „Batzen Geld“ freute sich Manfred Krude, Leiter der Metelener Feuerwehr, am Dienstagmittag. NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung Ina Scharrenbach war in die Vechtegemeinde gereist, um einen Förderbescheid zu übergeben. 250 000 Euro fließen als Unterstützung in die Erweiterung der Feuerwehrgerätehauses an der Ochtruper Straße. Bürgermeister Gregor Krabbe hob die Wichtigkeit, insbesondere für kleine Kommunen, der finanziellen Unterstützung durch das Land hervor: „In den vergangenen Jahren haben wir über unterschiedliche Töpfe, auch aus EU-Mittel, fast sechs Millionen Euro nach Metelen geholt.“

„Die Bürgerinnen und Bürger haben gerade in den vergangenen Wochen gemerkt, was die Wehren landesweit leisten und wie wichtig sie sind“, sagte Scharrenbach. Rund 80 000 stünden ehrenamtlich „unter Schlauch“, dazu kämen weitere 40 000 Berufsfeuerwehrleute sowie die Hilfswerke wie THW. Besonders im ländlichen Raum soll durch das Förderprogramm ein Signal an die Ehrenamtler gesendet werden: „Es ist ein Zeichen der Wertschätzung und eines, das die Absicht untermauert, eine moderne Infrastruktur zu haben.“ Die Viertelmillion Euro sei Zutun, das nicht für die Gesamtkosten reichen wird.

Zusätzliche Räume und Trennungen

Krude erläuterte der Ministerin, was am Gerätehaus in Planung ist. Auf Dauer sei eine sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung vorgesehen und die Errichtung geschlechtsspezifisch unterteilter Umkleideräume und sanitärer Anlagen sowie Spinde. Auch Teamräume und ein separater Schulungsbereich für die Jugendfeuerwehr seien angedacht. Überdies soll der Begegnungsverkehr zur Ochtruper Straße raus durch eine neue Zufahrt entschärft werden. Der Baubeginn muss in diesem Jahr erfolgen, ansonsten ist die Förderung hinfällig, erinnerte Krabbe. Einen konkreten Starttermin gebe es noch nicht.

„Uns kommt es auf die Fläche an – ob in Modulbauweise oder massiv, sollen Architekt und Politik entscheiden“, führte der Feuerwehrchef aus, der besonders die 2014 gegründete Nachwuchsabteilung im Blick hat. 65 Aktive, darunter fünf Frauen, hat die Wehr. Dazu gesellen sich 18 Mitglieder der Jugendfeuerwehr sowie 16 Männer in der Ehrenabteilung.