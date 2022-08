Eine zauberhafte Erscheinung verzaubert das Publikum

Metelen

Festivalmusik in einer Pfarrkirche – geht das? Es geht, zeigte der Auftritt der jungen deutschen Sängerin CATT im Rahmen des Kinkerlitzchen-Festivals am Wochenende in Metelen. Sie begeisterte mit fantasievollen Texten und das in einem besonderem Ambiente.

Von Matthias Lehmkuhl