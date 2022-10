Eins-zu-eins-Betreuung

Bernd Ewering ist ein handwerkliches Allround-Talent. Von der Planung bis zur Fertigstellung – beispielsweise einer neuen Küche – beim Chef der Firma „Raumwerk“ geht alles Hand in Hand. Beim großen Metelener „Fettmarkt wet met maakt“ am 22. und 23. Oktober stellt Bernd Ewering sich selbst und sein Fachkönnen vor und berät rund um das Thema Raumgestaltung.

Einen „Glücksgriff“ nennt Bernd Ewering den Standort seines „Raumwerks“ in Metelen am Neutor. Im Juli hat er die Pforten für all diejenigen geöffnet, die Interesse an einer neuen Küche haben. Aber nicht nur das. Der 41-Jährige ist ein richtiger Allrounder, wenn es um Holz geht – und zeigt auf dem Metelener Fettmarkt am 22. und 23. Oktober, was heutzutage möglich ist.