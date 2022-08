Erdkabel geht an Metelen vorüber

Die von Amprion favorisierte Trassenführung für das neue Erdkabel berührt Metelener Grund nicht, sondern führt, von Wettringen her kommend, östlich am Gemeindegebiet vorbei zwischen dem Horstmarer Ortsteil Leer und westlich an Burgsteinfurt vorbei (V48-62). Zur Auswahl hatte auch eine mögliche Trassen gestanden, die unmittelbar westlich am Ortskern Metelens vorbeigeführt hätte (V 48-61).

Foto: Amprion