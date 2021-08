Erfrischend und auch noch gesund

Bernard Oskamp ist ein Genussmensch und ein Fan von Milchprodukten in jeglicher Form. Quark, Joghurt, Käse, Milch, Buttermilch – der 64-Jährige liebt sie alle. „Als Kind war ich manchmal bei unserem Nachbarn. Der hatte noch so einen richtigen Bauernhof“, erzählt er schmunzelnd von einer Zeit, in der die Kühe noch per Hand gemolken wurden. Er sei zwar nicht besonders geschickt in dieser Kunst gewesen, aber den einen oder anderen Liter brachte er schon nach Hause. Diese Rohmilch mag er heute nicht mehr so gerne. Sein absoluter Favorit ist Buttermilch. Und dazu kennt der Metelener ein erfrischendes Rezept für einen Sommerdrink.

