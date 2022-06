Ernte startet immer früher

Metelen

Bereits am Mittwoch machen sich die ersten Mähdrescher auf den Weg zu den Getreidefeldern rund um Metelen. Die Wintergerste wird gedroschen. Das ist deutlich eher, als dies früher üblich war und letztlich – eine Folge geänderter klimatischer Rahmenbedingungen. In diesem Jahr spielen ferner die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine eine Rolle für die Landwirte und Lohnunternehmer.

Von Dieter Huge sive Huwe