Kulturinitiative Metelen: Erst kommissarische, jetzt gewählte Vorsitzende

Die Zwischenlösung bleibt. So könnte man das Ergebnis der Vorstandswahlen der Kulturinitiative Metelen e.V. (KIM) zusammenfassen, die im Rahmen der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag stattfanden.

Lange Monate hatten Margret Sprickmann-Kerkerinck den Verein als kommissarische Vorsitzende geführt, nachdem Clara Beutler vor etwa einem halben Jahr aus Protest gegen die Coronamaßnahmen in der Kulturbranche zurückgetreten war.

MEHR ZUM THEMA Corona-Regelungen seien untragbar Clara Beutler tritt als Vorsitzende der KIM zurück

Lange konnte aufgrund der Coronamaßnahmen keine Vorstandswahl stattfinden, weshalb man im Verein laut einer Mitteilung schon von einem sogenannten Interregnum, der „Zeit einer Zwischenregierung“, sprach.

Am Freitag wurde die vorherige, stellvertretende Vorsitzende Sprickmann-Kerkerinck dann im neuen Vorsitzendenamt bestätigt. Der damals als Ersatz-Beisitzer in den Vorstand berufene Joachim Fontaine ist ihr neuer Stellvertreter.

Kulturinitiative in neuen Räumlichkeiten

Außerdem wurden Willi Fremann als Kassenwart, Beate Meißner-Watermann als Kassenprüferin, Elvira Fremann als Schriftführerin und Barbara Klisa, Yulia Rivina, Britta Roelvink und Truus Bosscha als Beisitzer gewählt.

Neben den Vorstandswahlen standen verschiedene Berichte, etwa zu den Tätigkeiten des Vorstands sowie zur Haushaltslage des Vereins auf dem Programm der Tagesordnung, teilt die Kulturinitiative weiter mit. So wurde der Umzug aus der bisherigen Kulturetage in das neue Comoon-Nachbarschaftsbüro am Sendplatz 7 in Metelen erledigt und ein neues KIM-Zentrum installiert.

Im Anschluss an die Berichte konnten die Mitglieder Fragen und Anregungen vorbringen. Dabei wurde nicht mit Lob für die geleistete Arbeit des Vorstandes gespart, heißt es.