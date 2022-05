Bauausschuss diskutiert über geplante Fahrradstrecke an der Ochtruper Straße

Metelen

Der geplante Bürgerradweg an der Ochtruper Straße beschäftigte jetzt den Bauausschuss. Ein neuer Verein will die Fahrradstrecke umsetzen und hat bereits eine Zusage über eine halbe Million Euro an Fördermitteln. Um das Projekt in Angriff nehmen zu können, ist jedoch auch die Gemeinde Metelen gefragt: Sie soll – unter anderem im Schützenwald – unentgeltlich Flächen für den Weg zur Verfügung stellen.

Von Dieter Huge sive Huwe