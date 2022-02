Fröhliche Grundstimmung mit bedrückten Herzen

Mütter und Kinder haben mit Pastoralreferentin Ruth Bentler (l.) die Pfarrkirche für die Karnevalsmesse bunt geschmückt. Die Gedanken gingen auch an die Menschen in der Ukraine.

„Das Beste, was wir auf der Welt tun können, ist Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen.“ Dieses Zitat des heiligen Johannes Don Bosco war das passende Motto für eine karnevalistische Familienmesse am vergangenen Donnerstag, dem Altweiberfastnachtsfest, in der Metelener Pfarrkirche. Wegen des Sturmes am vorangegangenen Donnerstag wurde diese Messe um eine Woche verschoben und „steht leider unter dem Schock des russischen Einmarsches in die Ukaine“, wie Pfarrer Thomas Stapper erklärte.

Doch trotz der bedrückenden Nachrichten dürften Christen fröhlich sein. „Die Freude ist die Grundstimmung der Christen“, führte Stapper aus. Und Christen lachten nicht über andere Menschen, sondern gäben ihrer Freude darüber Ausdruck, dass sie zu Christus gehörten und erlöst seien.

Trotz Maske sind fröhliche Gesichter zu erkennen. Foto: Norbert Hoppe

Auch wenn die Familienmesse kein rauschendes Karnevalsfest werden konnte, war die Kirche von Müttern und Kindern bunt geschmückt. Luftballons und Luftschlangen dekorierten Pfeiler, den Altar, den Ambo und die Bänke. „Und wenn es etwas zu feiern gab, war auch Jesus gerne dabei“, trug Pfarrer Stapper das Evangelium von der Hochzeit zu Kanaan vor.

In ihrer Predigt, passend zu Karneval in Reimform, erklärte Pastoralrefentin Ruth Bentler, dass Jesus selbst zu dieser Karnevalsmesse eingeladen hatte, ein Grund zu großer Freude über seine Gegenwart in Brot und Wein.

Beim Abschlusslied wurde gemeinsam geklatscht. Foto: Norbert Hoppe

In den Fürbitten und im Schlussgebet gedachte die kleine versammelte Gemeinde der Menschen in der Ukraine, deren Leben und Existenz durch den Krieg bedroht würden. So wurde der Wunsch nach Frieden unter den Menschen auch für die Kinder verständlich formuliert.

Die Lieder, die der Kinderchor unter der Leitung des Kirchenmusikers Sergey Myagoedov von der Orgelbühne aus sang, passten zur fröhlichen Grundstimmung dieses Gottesdienstes. „Wir feiern heut’ ein Fest“, „Halleluja“ und „Laudato si, o mio Signore“ waren allen Kindern und ihren Eltern wohlbekannt und schallten mächtig durch den Altarraum, in dem Kinder und Eltern zusammengekommen waren.