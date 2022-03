Fünf Experten, sieben Meinungen

Einen Traum von Garten hat sich Elfriede Wiechers in den vergangenen drei Jahrzehnten am Ortsrand Metelens erfüllt. Ihre durchdachten Ensembles zeugen von viel Erfahrung.Wer die ganze Farbenpracht des Frühlings auch schon Ende März in den Rabatten haben möchte, kann dies durch abgestimmte Deko unterstützen, wie bei diesen Hyazinthen mit Keramikkerzen.

Foto: Dieter Huge sive Huwe