Ganz gemütlich – gerne mit Gold

Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber güldene Farbtöne, gerne auch aus Messing, sind angesagt in diesem Jahr. Imke Minor vom HTG-Markt kombiniert die warmen Farben gerne mit Holz und anderen Naturmaterialien – bis hin zu Fellimitaten und Federn.

Imke Minor wagt eine Erklärung: „Corona ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass es sich die Menschen richtig gemütlich machen wollen.“ Sie steht mitten in der Dekoabteilung des HTG-Marktes, die sie gemeinsam mit vier weiteren Kolleginnen betreut. Warme Farben sind angesagt in diesem Jahr, Goldtöne fast schon ein Muss, wenn das vorweihnachtliche Heim up to date sein soll.