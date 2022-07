Gasthaus wird zur Notunterkunft

Metelen

Die Gemeinde Metelen hat die ehemalige Gaststätte Elling an der Wettringener Straße angemietet. Sie soll in dem Fall, in dem in den kommunalen Aufnahmeeinrichtungen kein Platz mehr ist, als Notunterkunft dienen. Für eine solche Nutzung ist bereits alles vorbereitet.

Von Dieter Huge sive Huwe