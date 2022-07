Geduscht wird – aber kalt

Metelen

Das wird wieder ein sehr spezielles Zeltlager der Metelener Kolpingsfamilie. 20 Jungs machen sich auf dem Weg ins Emsland, um 14 tolle Tage am Lagerfeuer, bei Geländespielen oder bei Ausflügen in die Umgebung zu genießen. Nach zwei Jahren Pause freuen sich alle Beteiligten darauf, dass die beliebte Ferien-Aktion der Metelener endlich wieder so richtig durchstarten kann.

Von Martin Weßeling