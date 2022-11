Geheimnis um das Prinzenpaar wird gelüftet

Wie in jedem Jahr ein Rätsel: Wer regiert die Jecken im Ort?

Die Vorbereitungen für die Prinzenproklamation der KG Stadtwacht am Samstag sind fast abgeschlossen, wie die Karnevalisten jetzt in einem Bericht über die Sessionseröffnung mit der Prinzenproklamation berichten. Das Rahmenprogramm beginnt am 5. November um 10.30 Uhr auf dem Sendplatz. Pünktlich um 11.11 Uhr wird Präsident Ingo Tenkhoff das neue Prinzenpaar proklamieren.