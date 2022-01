Geschenke für jungen Priester zurück im Ort

Metelen

Heinrich Tietmeyer erblickte in Metelen das Licht der Welt, wirkte sein ganzes Leben als Priester und hat in seinem Testament verfügt, dass sein persönlicher Messkelch zurück nach Metelen gelangt. Auch ein Messgewand aus dem Nachlass kam jetzt in die örtliche Pfarrgemeinde.

Von Dieter Huge sive Huwe