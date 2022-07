Großer Spaß ohne Einschränkung

Der Countdown läuft. Vom 29. bis zum 31. Juli lockt die Kirmes wieder viele Besucher in die Vechtegemeine. Die „Macher“ haben sich wieder einiges einfallen lassen. Highlight dürfte der X-Factor werden. Das Fahrgeschäft ist zum ersten Mal in Metelen und schleudert seine Gäste hoch in den Himmel. Im Prinzip dürfte für alle Besucher etwas dabei sein, wenn die Kirmes ihre Pforten öffnet.

„Endlich“, sagt Simone Frahling mit einem tiefen Seufzer, „endlich können wir wieder eine ganz normale Kirmes ausrichten mit allem Drum und Dran und vor allem ohne irgendwelche Einschränkungen.“ Nicht nur die Ordnungsamts-Chefin selbst, auch alle anderem Metelener dürften dem Ereignis entgegenfiebern, das in der Vechtegemeinde eigentlich eine lange Tradition hat, in den vergangenen beiden Jahren aber böse ausmanövriert wurde. Natürlich – Corona und all die Hindernisse, die mit dem Virus zusammenhingen – war für zwei Absagen in Folge verantwortlich. Doch vom 29. Juli (Freitag) bis zum 31. (Sonntag) geht es wieder rund im Zentrum der Gemeinde, sollte nicht doch irgendein Ereignis dazwischenfunken, dass die „Macher“ der Kirmes nicht vorhersehen können.