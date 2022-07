Grundschüler radeln an die Spitze

Bei der diesjährigen Stadtradeln-Aktion hatten Metelens Grundschülerinnen und -schüler die Nase klar vorne. Über 300 Kinder traten in die Pedalen und verwiesen die Abo-Sieger des RSV Metelen auf Platz zwei vor den Heimatfreunden. In der Einzelwertung erzielte eine Metelenerin mit mehr als 1100 erradelten Kilometern einen Fabelwert. Auf die fleißigsten Teilnehmer warten Urkunden, und die Schule erhielt den Wanderpokal.

Die Masse macht’s? In diesem Fall schon, aber sicherlich nicht nur. Denn 302 Teilnehmer in nur einer Startergruppe verweisen naturgemäß die Wettbewerber auf die hinteren Plätze. Diese 302 Radlerinnen und Radler stellte in diesem Jahr die St.-Vitus-Grundschule und damit mehr als 13-mal so viele Teilnehmende wie der Zweitplatzierte, der RSV Metelen.