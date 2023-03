Gut durchs Krisenjahr gekommen

Das Jahr 2022 war geprägt vom Krieg Russlands gegen die Ukraine, Energieknappheit und damit steigenden Energiekosten, einer hohen Inflation und der Zinswende am Kapitalmarkt. „Die letzten Jahre haben von jedem Einzelnen und nahezu allen Unternehmen viel verlangt“, so Vorstandsvorsitzender Frank Overkamp. „Dennoch sind wir zufrieden mit dem, was wir 2022 erreicht haben“, resümiert er. So konnte die Genossenschaftsbank im abgelaufenen Geschäftsjahr ihre Marktposition im Geschäftsgebiet weiter festigen, heißt es in einer Pressemitteilung des Geldinstituts.

Guthabenzinsen

Die Volksbank Gronau-Ahaus hat den erschwerten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zum Trotz Bilanzsumme, Kredite und Einlagen erneut gesteigert. Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vorjahresvergleich um fünf Prozent auf 4,2 Mrd. Euro. Das Kreditvolumen stieg um 6,2 Prozent auf 3369 Mio. Euro, und die Einlagen nahmen um 6,3 Prozent auf 2223 Mio. Euro zu.

„Besonders hervorzuheben ist, dass wir auch vor dem Hintergrund steigender Inflationsraten und einer drohenden Rezession ein zuverlässiger Finanzierungspartner unserer Wirtschaft vor Ort sind“, unterstreicht Frank Overkamp in einer Pressemitteilung. „Gleichzeitig hat die Zinswende dazu geführt, dass es wieder Guthabenzinsen auf Einlagen gibt. Davon profitieren die Mitglieder und Kunden der Genossenschaft unmittelbar“, so Overkamp weiter.

117 neue Mitglieder

Mit 35.431 Mitgliedern ist die Volksbank Gronau-Ahaus eine der größten Personenvereinigungen in der Region und blieb auch in 2022 bei den Mitgliederzahlen mit 117 neuen Mitgliedern auf Wachstumskurs. Die Mitglieder wirken über die gewählten Vertreter an den Entscheidungen der Bank mit und profitieren vom Erfolg: 2022 schüttete die Bank 538 755,17 Euro Dividende aus.

349 Mitarbeiter

Die Volksbank bietet 349 Mitarbeitenden, darunter 115 Angestellte in Teilzeit, einen Arbeitsplatz. „Auch wir spüren den Fachkräftemangel und haben uns rechtzeitig neu ausgerichtet. Da sind wir auf einem guten Weg“, ist sich Georg Kremerskothen sicher. Aktuell hat die Volksbank 30 Auszubildende beschäftigt. Neun davon haben im Januar erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen und werden weiterbeschäftigt.