Guter Bekannter mit Bischofsring

Der Bischof der ugandischen Diözese Masaka, Severus Jjumba, weilt derzeit in Metelen. Auf Einladung der Gemeinde trug er sich jetzt ins Goldene Buch Metelens ein. Der Geistliche trifft sich auch mit Vertretern der Uganda-Hilfe, um über Projekte in seinem Land zu sprechen

„Es ist eine Ehre für mich, hier zu sein.“ Severus Jjumba, Bischof der Diözese Masaka, zeigte sich sehr erfreut über den Empfang im Alten Amtshaus der Gemeinde, wo ihn Wolfgang Ransmann in Vertretung von Bürgermeister Gregor Krabbe begrüßte. Der geistliche Würdenträger besucht derzeit Deutschland, war Gast auf dem Katholikentag, am Morgen noch in Heek und traf jetzt am Nachmittag alte Bekannte in Metelen wieder.