Heimatpreis: Gleich zwei erste Plätze

Metelen

Erstmalig lobte die Gemeinde einen Heimatpreis für den Ort aus. Das vom Land NRW zugesagte Preisgeld in Höhe von 5000 Euro geht an das Projekt Wallweg des Marketingvereins, an die Kartoffel-Aktionen der Treckerfreunde und an die Minigolfanlage. Dies entschied die Jury, die an die sechs teilnehmenden Projekte Punkte vergab. Der Wallweg und das Kartoffelfest hatten dabei letztlich die Nase vorn.

Von Dieter Huge sive Huwe