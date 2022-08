Hier muss man keine Angst haben

Metelen

Sie sind vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen, mussten oftmals Väter, Ehemänner, Verwandte zurücklassen: Neun Frauen und Mädchen aus der Ukraine haben in Metelen eine Zuflucht auf Zeit gefunden in einem Haus am Goldhook. Sie berichtet über ihr Leben in Metelen, ihre Ängste und ihre Hoffnungen.

Von Irmgard Tappe