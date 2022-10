Historisches und ein Flugsimulator

„Fettmarkt wet met maakt“ in Metelen

Es ist „das“ Ereignis im Metelener Jahreskalender. Am 22. und 23. Oktober lädt die Vechte-Gemeinde zum traditionellen Fettmarkt ein. Gut 100 Aussteller laden zum Schlemmen, Spielen und Shoppen ein, die Landjugend organisiert die große Zeltparty in diesem Jahr. Die Vorbereitungen für den kulturellen Jahreshöhepunkt laufen in der Gemeinde Metelen bereits auf Hochtouren.

Von Martin Weßeling