Hoch hinaus für 5G-Mobilfunk

Der Mobilfunk-Anbieter Vodafone macht seine Antennenanlage im Ort fit für den neuen 5G-Standard. Techniker installierten in den vergangenen Wochen am Mast des Windrads am Hof Konzert neue Antennen.

70,50 Meter beträgt die Nabenhöhe der Windkraftanlage an der Gronauer Straße unweit des Hofes Konert. Nur wenige Meter darunter installierten Techniker in diesen Tagen eine neue Antenne, die nach Angaben des Betreibers Vodafone auch erstmals 5G-Standard im Ort erlaubt.

Der Windrotor an der Gronauer Straße steht still in diesen Tagen. Nicht eine Umdrehung macht das Windrad – das wäre auch zu gefährlich. Am Mast wird gearbeitet. Doch nicht Windkraftanlagen-Experten haben den Wind-Spargel geentert, sondern Techniker des Mobilfunk-Riesen Vodafone. Sie installieren in schwindelnder Höhe neue Funktechnik.