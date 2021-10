Hoffnungsschimmer für Iversheim

Wenn Alfons Vortkamp an die Flut-Katastrophe zurückdenkt, die im Juli irgendwie ganz Deutschland erschütterte, kommen dem Metelener immer noch die Tränen. „Unfassbar, was dort passiert ist. Existenzen wurden von einem auf den anderen Tag zerstört. Einfach furchtbar – und es sieht immer noch schlimm aus“, erinnert sich Vortkamp an ein Naturereignis, dass kaum vorstellbar war und dennoch Wirklichkeit geworden ist.

Statt vor der Mattscheibe mit offenem Mund zu staunen, packte der rüstige Metelener an – auch weil er das Schicksal guter Freunde in der Gemeinde Iversheim, die zur Stadt Bad Münstereifel gehört, nicht tatenlos ertragen konnte. Was mit den eigenen Händen begann und schweißtreibende Ersthilfe vor Ort bedeutete, entwickelte sich schließlich zu einer Spendenaktion in Metelen, die mittlerweile zu einer echten Erfolgs-Geschichte avanciert.

Und auch in diesem Zusammenhang wirkt Alfons Vortkamp regelrecht angefasst, wenn er von den Ereignissen der vergangenen Wochen erzählt – doch diesmal im positiven Sinne. „Etliche haben mitgemacht. Einzelpersonen, Vereine, verschiedene Organisationen, Gewerbetreibende und sogar Kindergruppen“, gerät der Fluthelfer und Spendensammler regelrecht ins Schwärmen, wenn er von der Hilfsbereitschaft der Bürger vor Ort berichtet. „Echt unglaublich“. Genau 8365 Euro sind bis heute zusammengekommen bei der Spenden-Aktion.

In der vergangenen Woche war Vortkamp dann erneut nach Iversheim gereist, um den Betrag an den dortigen Dorf-Verschönerungsverein zu übergeben. Er soll helfen, zumindest die allergrößte Not etwas zu lindern. „Eine Friseurin, die gerade erst ihr neues Geschäft aufgebaut hatte, hat ihre Existenz-Grundlage verloren. Auch eine 86 Jahre alte Frau, die nachts von den Fluten überrascht wurde, steht jetzt vor dem Nichts. Und das sind ja nur zwei Beispiele. Es gibt etliche davon“, erklärt der Metelener, der sich natürlich darüber freut, selbst einen klitzekleinen Hoffnungsschimmer in Richtung Bad Münstersteifel schicken zu können.

Besonders beeindruckt hat ihn zudem eine Aktion, die eine Gruppe Metelener Mädchen angestoßen hatte. Durch einen Kuchenverkauf waren so gut 1800 Euro zusammenbekommen. „Da war ich richtig baff“, so Alfons Vortkamp.

Und das ist auch ein Grund, warum die Aktion noch bis zum Ende des Monats fortgeführt werden soll. Exakt bis zum Sonntag, 31. Oktober, hofft Alfons Vortkamp auf weitere Spenden, die auf das entsprechende Konto eingehen. Das sei per Überweisung, oder beispielsweise auch mittels PayPal möglich. Entsprechende Infos erhalten Interessenten unter anderem über einen QR-Code, bei dem entsprechende Daten hinterlegt sind. „Vielleicht können wir ja noch helfen“, meint Alfons Vortkamp, „die Menschen in Iversheim haben es nötig.“